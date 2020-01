"Il s'est passé quelque chose de l'ordre du divin" : Antoine, 22 ans, a bouleversé le jury de "The Voice 2020"

Tu es The Voice. On sent dans ta voix qu'il y a eu un chemin parcouru, il y a une mélancolie chez toi qui me touche énormément

Tu es The Voice. On sent dans ta voix qu'il y a eu un chemin parcouru, il y a une mélancolie chez toi qui me touche énormément - Amel Bent

"J'ai passé un moment à t'admirer, pendant ces quelques minutes j'aurai voulu que ça ne s'arrête pas, j'aurai voulu voir un concert", a réagi Lara Fabian, complètement sous le charme. "Il s'est passé quelque chose de l'ordre du divin pour moi, (…) tu es touché par la grâce, tu as quelque chose de stellaire, qui est pas complètement d'ici, un truc un peu alien dans ta façon de chanter", a poursuivi la chanteuse qui a joué sur le fait qu'elle soit née en Belgique "il faut qu'on se vende !", s'est-elle amusée.

"Tu es The Voice. On sent dans ta voix qu'il y a eu un chemin parcouru, il y a une mélancolie chez toi qui me touche énormément", a renchérit Amel Bent. "C'est pile ce que j'aime", a expliqué pour sa part Marc Lavoine. "Vous êtes là, vous ne cherchez pas à nous convaincre, vous faites ce que vous avez à faire. Et vous le faite très très bien (…). Je vous souhaite la plus belle vie artistique possible. Et ça n'a pas dû être simple..."