VIDÉO - "The Voice Kids" : "Tu es un ange", Naomi bluffe le jury avec "Bohemian Rhapsody"

Ils sont tous tombés sous le charme. Et nous aussi. Naomi a séduit les quatre coachs de "The Voice Kids", lors de la deuxième session des auditions à l'aveugle, ce samedi soir sur TF1. Âgée d'à peine 11 ans, la jeune fille qui joue aussi du piano et qui, en plus de chanter divinement bien, parle 5 langues a relevé un challenge en reprenant avec brio le titre culte de Queen, Bohemian Rhapsody.

"Tu es une excellente musicienne, tu es une excellente chanteuse, tu fais partie de mes gros coups de cœur de cette saison", a lancé Jennifer. Sous le charme lui aussi, Kendji est même allé la rejoindre sur scène pour lui demander en chanson afin de faire partie de son équipe. "Tu es un ange", a déclaré Patrick Fiori qui s'est fait bloquer par Kendji. "Je te regrette et je te regretterai tout le temps", s'est désolé le coach.