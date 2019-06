"The Voice" : pourquoi Whitney, la seule fille en finale, a tout pour l'emporter

Son prénom est un hommage de ses parents à la diva américaine Whitney Houston, décédée en 2012 dans des conditions tragiques. De quoi mettre la pression sur les épaules de n’importe quelle chanteuse. Sauf que la jeune candidate de Mika n’a peur de rien. Et surtout pas de reprendre l’incontournable "I will always love you" de l’idole familiale, lors de l’épreuve des KO, l’une des performances les plus émouvantes de la saison. Samedi soir, lors de la demi-finale, difficile ne pas avoir la chair de poule en l’écoutant chanter "Make you feel my love" d’Adele.