Tournage de la saison 16 de "Grey's Anatomy" : Greg Germann veut que "les galères de Koracick continuent"

"Koracick est brillant car il sait comment monter un berceau Ikea. Et qui sait faire ça ?" Dès les premières minutes de notre entretien, Greg Germann joue de son côté pince-sans-rire. Nous sommes mi-juin et c'est dans la chaleur du 59e Festival de télévision de Monte-Carlo que nous le rencontrons. L'acteur de 61 ans - oui, oui, c'est son âge - est venu avec Kelly McCreary (Maggie Pierce) parler de "Grey's Anatomy", où il incarne depuis deux ans déjà le docteur Thomas Koracick, neurochirurgien plutôt arrogant au départ qui n'a cessé de gagner en sensibilité et en profondeur.





Suffisant pour faire de lui l'un des favoris des fans et lui offrir sur un plateau un contrat de titulaire. Greg Germann n'a pourtant pas l'air au courant de sa cote de popularité auprès du public. "J'ai un compte Instagram mais je ne l'utilise pas beaucoup. Vous n'êtes pas la première à me dire ça aujourd'hui mais est-ce que c'est vraiment vrai ? Oh, Krista Vernoff (la showrunneuse, ndlr) l'a dit ? C'est génial, je n'y crois pas mais c'est génial", rétorque-t-il d'un air très étonné.