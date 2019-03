VIDÉO - Travaux et accidents de trottinettes : Vincent Lindon dézingue (avec humour) Anne Hidalgo dans "Quotidien"

Il n'a pas l'habitude de mâcher ses mots. Vincent Lindon était en très grande forme, lundi 18 mars, sur le plateau de "Quotidien", qu'il a animé avec un humour à toute épreuve. Demandez donc à Thomas VDB ce qu'il en a pensé, le comédien à l'affiche cette semaine du film "Dernier amour" n'ayant pas arrêté de couper sa chronique en fin d'émission. Quelques minutes plus tôt, l'acteur césarisé a été invité à parler de Paris par Yann Barthès. S'en est suivie une séquence déjà culte dans laquelle il a étrillé la politique de la ville menée par Anne Hidalgo.





"Avant, on me disait : 't'as de la chance d'habiter à Paris'. Je pense le contraire maintenant. Je pense que les gens de province ont de la chance d'habiter en province", affirme-t-il. Dans son viseur ? L'équipe chargée de diriger la capitale, qu'il qualifie de "maintenant assez vieille" et "qu'il faudrait changer". "On ne peut pas rester 20 ans à la tête d'un petit pays comme Paris", poursuit-il.