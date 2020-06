"Allez boire un verre à ma santé !" : Claude "gêné" par les cagnottes ouvertes après sa défaite en finale de "Koh-Lanta"

Pendant le confinement, Koh-Lanta a réalisé des audiences records. Durant l'aventure, Claude Dartois est devenu le chouchou des téléspectateurs. Sur Twitter, il faisait partie des sujets de conversation les plus importants pendant de longues semaines. Déçus qu'il échoue lors de la finale, remportée par Naoil vendredi soir, de nombreux internautes ont créé des cagnottes en ligne pour lui montrer leur soutien.

"Les gens ont voulu me remercier par ce geste, mais je me suis sincèrement retrouvé gêné par cette situation", a-t-il expliqué ce lundi matin à Christophe Beaugrand dans La Matinale de LCI. "Je ne m'estime pas légitime à recevoir de l'argent de quelqu'un et j'ai demandé à ce que tout ça soit fermé. Et que tout l'argent soit redistribué aux gens qui l'avait versé, forcément."

"Ne dépensez pas votre argent, allez boire un verre à ma santé. Faites-vous plaisir avec un gâteau, ce que vous voulez, ça sera très bien", a conclu le candidat qui avait annoncé ce week-end son intention de revenir avec "de nouvelles aventures" dans les prochains mois. A suivre...