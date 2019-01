VIDÉO - Vernon Subutex, Black Monday, Miracle Workers... Les séries inédites qui vous attendent en 2019

Cette série "comédie" adapté du livre "What in God’s Nam" de Simon Rich, humoriste et scénariste américain, fera son entrée en février 2019. Craig, joué par Daniel Radcliffe, est un ange chargé de collecter toutes les prières de l’humanité et de les transmettre à Dieu, interprété par Steve Buscemi. Leur but, éviter la destruction de la Terre en accomplissant un miracle qui paraît impossible : faire tomber amoureux Laura (Sasha Compere) et Sam (Jon Bass).