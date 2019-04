VIDÉO - Vers, tarentule, œil de thon… On a testé (et remporté) l’épreuve de la dégustation de "Koh-Lanta" !

Ce qui s’est passé ensuite reste encore un peu flou dans ma tête. Le serveur soulève la cloche argentée et dévoile un œil de thon sanguinolent. Je reste calme. Un brin circonspect. Comment vais-je pouvoir avaler un truc pareil ? Je prends l’œil gélatineux entre mes doigts, j’en étudie la surface. Impossible de percer la cornée sans me casser les dents. Alors je décide de croquer dans la partie tendre.





Soudain, le sang gicle sur la table, une femme pousse un cri. Une étrangère matière aqueuse se répand sur mes mains. Je n’irai pas plus loin mais ça tombe bien, les autres non plus. Quelques instants plus tard, Denis Brogniart me félicite et prononce ma victoire sous un tonnerre d'applaudissements. Je suis reparti avec un jeu "Koh-Lanta", un poster dédicacé par l’animateur… Et j’ai arrêté de manger du thon.