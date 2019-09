Victoire historique de Billy Porter, selfie final de "Game of Thrones" et humiliation de Felicity Huffman : le best-of des Emmy Awards

TEMPS FORTS - Les Oscars de la télévision ont attribué leurs récompenses dimanche 22 septembre à Los Angeles lors d'une cérémonie marquée par plusieurs premières et quelques moments savoureux. Morceaux choisis.

De cette 71e édition des Emmy Awards, on retiendra le succès de Phoebe Waller-Bridge et de l'humour décapant, la révérence victorieuse de "Game of Thrones" et la surprise Jharrel Jerôme, sacré devant Benicio del Toro et Mahershala Ali pour la mini-série Netflix "Dans leur regard". Privée de présentateur, la cérémonie de récompenses venant couronner acteurs, actrices et programmes phares de la télévision a offert aux téléspectateurs américains de superbes discours de remerciements.

On pense à celui d'Alex Borstein, lauréate du prix de la meilleure actrice dans un second rôle dans une série comique pour "La Fabuleuse Mme Maisel", qui a remercié sa grand-mère survivante de l'Holocauste. "Elle était dans le rang pour se faire fusiller. Elle a quitté cette file, me permettant d'être là. Donc sortez du rang Mesdames !", a-t-elle lancé. LCI vous propose d'en découvrir deux autres, parmi les cinq temps forts que nous retenons de la soirée.