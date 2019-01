VIDÉO - "Vous êtes du côté des puissants" : Jean-Michel Aphatie vivement interpellé par un "journaliste Gilet jaune"

Jeudi soir, le journaliste s'est rendu sur le plateau de l'émission "C à vous" pour revenir sur cet échange musclé. Ce qu'il retient le plus de cette discussion ? "Un mot-clé, c'est 'menteur'. Je crois que c'est le mot le plus important. Beaucoup de Gilets jaunes, mais pas tous, pensent que les journalistes mentent. Pourquoi pensent-ils cela ? Je ne citerai pas des noms (...) Depuis des années, des gens racontent aux citoyens que les journaux étant possédés par neuf milliardaires, les journalistes sont au service du capital."