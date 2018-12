"La France a un incroyable talent" : la victoire du sosie vocal de Johnny divise les internautes

C'est une victoire qui n'a pas plu à tout le monde. Mardi soir, Jean-Baptiste Guégan, le sosie vocal de Johnny Hallyday, a remporté la 13e édition de "La France a un incroyable talent" sur M6. Il succède à l’humoriste Laura Laune, qui avait remporté la saison 12, et repart avec un chèque de 100.000 euros. Très populaire auprès des fans du rockeur décédé, le breton âgé de 35 ans a reçu une ovation de la part du public et du jury. "Tu n’es pas le sosie de Johnny Hallyday, tu es sa réincarnation !", a lancé Marianne James.





Bien qu'il soit soutenu par de nombreux fans, sa victoire n'a pas fait l'unanimité sur Twitter. Beaucoup d'internautes ont en effet trouvé injuste de sacrer un chanteur qui ne fait qu'imiter son idole, et non une véritable création artistique comme celle de Dakota et Nadia, les danseurs chouchous du public.