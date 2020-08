VIDEO - "Wear a f****** mask" : les héros de "The Boys" rappellent les règles face au Covid-19

Face caméra, Karl Urban (Billy Butcher), Jack Quaid (Hughie), Erin Moriarty (Starlight), Karen Fukuhara (Kimiko), Tomer Capon (Frenchie), Laz Alonso (La Crème), Antony Starr (Homelander), Jessie T. Usher (A-Train) et Aya Cash (Stormfront) s'adressent directement au public en tentant de toucher la corde sensible pour convaincre les plus réfractaires.

A situation exceptionnelle, événement exceptionnel. Ennemis à l'écran, les interprètes des Boys et des Supers dans The Boys unissent leurs forces pour rappeler à l'ordre les fans de la série qui oublieraient trop souvent l'accessoire indispensable en temps de pandémie. "Portez un p***** de masque", martèlent-ils dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux à l'issue d'un panel virtuel auquel LCI a assisté jeudi 6 août.

"Vous voulez une saison 3 ? Le tournage ne reprendra pas tant que le nombre de cas n'aura pas baissé", souligne Jack Quaid. Succès public et critique dès sa sortie sur Amazon Prime Video l'an dernier, cette excellente série détonne dans le paysage actuel. Adaptation percutante et délicieusement gore du comics du même nom, The Boys nous plonge dans un monde où les super-héros sont devenus des produits marketing et ne sont pas totalement ce qu'ils semblent être. Les trois premiers épisodes de la saison 2 seront disponibles dès le 4 septembre et seront suivis d'un inédit chaque semaine jusqu'en octobre. De quoi accrocher davantage un spectateur qui n'avait pas besoin de ça pour avoir envie de découvrir la suite.