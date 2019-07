Vincent Cassel dans "Westworld", "The Walking Dead" au cinéma... Les 5 bandes-annonces qu'il ne fallait pas manquer au Comic Con

Les robots reviennent. Pour le meilleur et pour le pire. Plus d'un an après la diffusion de l'épisode final de la saison 2, "Westworld" a replongé les téléspectateurs dans son monde futuriste où certains hôtes ont quitté le parc d'attractions et vivent désormais au milieu des humains, au cœur de Los Angeles. Cette saison 3 "est vraiment plus à propos du destin", a expliqué le producteur exécutif Jonathan Nolan au site TV Line. Les premières images permettent aussi de découvrir les nouveaux venus Vincent Cassel et Aaron Paul ("Breaking Bad"). Mais dans quels rôles ? Réponse pas avant 2020 et une diffusion sur HBO aux Etats-Unis, et sur OCS en US+24 France.