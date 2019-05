Vincent Cassel va jouer les méchants dans la saison 3 de "Westworld"

"Je pense que les méchants sont plus intéressants", disait-il au Guardian en 2010. "La plupart du temps, ils sont plus sympas à jouer. Ils sont beaucoup plus proches de la réalité que ne le sont les gentils. Je ne vois pas tous ces gens très gentils dans la vraie vie. Les gens sont bien plus complexes. Les gentils sont toujours plus ennuyeux", disait-il alors. Lors de la promotion de "Trance" de Danny Boyle en 2013, il rejetait "l'idée préconçue qu'on se faisait du méchant".





"Les méchants, ou ceux qu'on qualifie ainsi, ne sont pas toujours mauvais dans la vraie vie. Il y a toujours un côté positif chez eux. Ils peuvent être pères, amants - comme c'est le cas dans ce film. Dès lors que vous montrez un autre côté chez eux, vous les rendez humains et donc en fin de compte vous pouvez les soutenir", racontait-il. En fera-t-il autant avec ce nouveau personnage dont on ne sait rien ? Le tournage de "Westworld" aurait débuté en mars et devrait se conclure en octobre, selon Screenrant.