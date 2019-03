Viols, violence, placement en foyer : Charlie de "Koh-Lanta 2016" raconte le calvaire qu'elle a vécu durant son enfance

C'est grâce à un ami du foyer qu'elle parvient à en parler. "Le patron de l’établissement ne pouvait plus jouer celui qui ne savait pas et il n’a pas eu d’autre choix que de m’emmener au commissariat pour que je fasse ma déposition. Mais avant de m’y rendre, il m’a violemment corrigé et fait culpabiliser pour me conditionner avant ma rencontre avec la police", poursuit Charlie Vincent-Cheer qui avoue n'avoir rien dit des viols et des maltraitances au psychologue de "Koh-Lanta".





"J’ai été souillée durant mon enfance et je suis en vie... En apparence. Comme toutes les victimes de viol, j’ai désormais un rapport au sexe complexe, voire anéanti. C’est la moindre de mes séquelles je peux vous dire, je fais avec..." admet la jeune femme qui a dû faire face à un autre drame : la disparition de sa mère qui s'est suicidée en 1996 en sautant par la fenêtre du 5e étage de son immeuble. "J’ai très peu connu ma mère mais je l’aimais et sa disparition a exacerbé mon amour pour elle".