"Vous avez essayé de faire la télévision, ça a duré 15 jours" : Thierry Ardisson réplique en direct aux critiques de Charline Vanhoenacker

"Putassier c'est un compliment pour vous Thierry", lui rétorque-t-elle. "Non", affirme-t-il, lui disant l'avoir déjà connue "beaucoup plus drôle". "Je vous dirais ma chère Charline que Vizorek est désolé. Il m'a envoyé un texto dès le matin en me disant 'je ne comprends pas ce qu'il lui prend'", poursuit-il à propos d'Alex Vizorek, qui officie sur France Inter avec elle et était chroniqueur dans "Les Terriens du samedi". "Je n'ai pas trouvé ça drôle parce que se réjouir de l'arrêt d'une émission qui essaie d'élever un peu le débat, même si elle ne l'élève pas au plus haut niveau, je trouve que franchement... Je ne comprends pas votre attitude", ajoute-t-il.