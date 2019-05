VU DE TWITTER - Game of Thrones : les internautes "déçus" ou le souffle coupé par le dénouement de l'épisode 4

La saison 8 de Game of Thrones réserve son lot de surprises. Alors que le dénouement de la série à succès approche, les fans découvrent semaine après semaines les rebondissements que leurs réservent les scénaristes. Et l'épisode 4 de cette ultime saison n'a pas dérogé à la règle. Dans la nuit de dimanche à lundi, les internautes ont découvert avec stupeur (et effroi pour certains) le dénouement inattendu du quatrième épisode.





Et pour certains fans, il s'agit du rebondissement de trop, comme ils l'ont commenté avec humour sur Twitter.