VU DE TWITTER : stupeurs et tremblements pour les internautes de The Voice

Mais c'est Raffi Arto qui a su séduire le public avec son interprétation au piano de Can’t Help Fallin’ in love, un titre de son idole Elvis Presley dont on attendait sa reprise depuis des semaines. Restait à Pagny à choisir entre Yasmine Ammari, toujours très (trop ?) démonstrative sur le titre Too Good at Goodbyes de Sam Smith, et Hobbs. Alors qu’on pensait la balance avoir déjà penché en faveur du second, l’auteur de Savoir Aimer a surpris tout le monde en continuant avec la chanteuse algérienne "par galanterie". L’un des grands favoris de l’émission disparaît déjà.