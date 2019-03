VU DE TWITTER - Le nouvel épisode des Bracelets rouges a bouleversé les téléspectateurs

Ce lundi soir marquait le grand retour de la série TF1 Les Bracelets rouges. Une bande d'adolescents qui doit se battre contre la maladie au quotidien. Ensemble, ils vont grandir et évoluer dans l'enclave d'un hôpital qui les aide à se (re)construire. La saison 1 s'était terminée par la mort de Sarah (Esther Valding). Elle n'avait pas survécu à une opération cardiaque. Dans cette nouvelle saison, ces amis vont devoir apprendre à faire leur deuil et à avancer, ensemble.





Et pour ces nouveaux épisodes, les téléspectateurs sont unanimes. L'émotion était au rendez-vous, et ce, à la plus petite occasion et sous toutes ses formes.