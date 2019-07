VU DE TWITTER - La première d'Emma Smet dans Demain nous appartient surprend agréablement les internautes

Dans un entretien au magazine Télé Star, Emma Smet décrivait son personnage, Sofia, comme "une jeune fille lumineuse, solaire, bien dans sa peau" et proche de son père. "C’est aussi très bruyant chez les Daunier, ça me change de ma propre famille. Mais j’adore me glisser dans la peau d’une autre, lui donner corps, la construire", s'enthousiasme-t-elle. Et son personnage n'a pas manqué de faire réagir les fans.