VU DE TWITTER - Les internautes attendris par Didier, éleveur de vaches dans l'Aveyron

La saison 14 de l'Amour est dans le pré se poursuit sur M6. Ce mardi soir, les téléspectateurs découvraient les courriers des prétendants et prétendantes et assistaient avec impatience au speed-dating de Sandrine et Didier. La première est éleveuse canin dans les Bouches-du-Rhône, le second éleveur de vaches dans l'Aveyron.





Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'agriculteur de 57 ans a capté l'attention des téléspectateurs, de par son attitude et son accent chantant, qui en laissent certains perplexes, mais qui surtout se sont immédiatement attaché à celui que la production de l'émission considère comme "la mascotte de cette saison 14". Sur Twitter, ils ont partagé leur réaction à la vue de cet homme qui n'a jamais eu de relations amoureuses, mais a prouvé une fois de plus qu'il ne manque pas d'audace.