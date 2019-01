VU DE TWITTER - Avec son accent et son short, Didier de "L'Amour est dans le pré" fait sensation

Et c'est parti pour la 14e saison ! Ce lundi soir, les téléspectateurs ont pu découvrir, sur M6, les nouveaux agriculteurs et les nouvelles agricultrices de "L'Amour est dans le pré", présenté par Karine Le Marchand. Et l'un d'eux a particulièrement attiré le regard.





Faut dire qu'avec son fort accent, son débit plus que rapide, son caleçon blanc et sa moustache, Didier, 56 ans, ne pouvait pas passer inaperçu. Ce célibataire a accueilli la présentatrice de M6 sans pantalon. Ce qui a beaucoup amusé Twitter.