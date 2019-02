VU DE TWITTER - "Coup de cœur", "énorme", "chouchou" : les internautes sous le charme d’Ibrahim pour le lancement de la saison 10 de Top Chef

Alors que Fanny, Paul et Sébastien ont été éliminés, les douze candidats de ce Top Chef 2019 ont été répartis parmi les quatre brigades des chefs de l'émission : Hélène Darroze a "recruté" Florian, Alexia et Ibrahim ; Philippe Etchebest a misé sur Damien, Maël et Camille, gagnante d'Objectif Top Chef ; Michel Sarran coachera Samuel, Marie-Victorine et Guillaume ; et Jean-François Piège a opté pour Baptiste, Merouan et Anissa.