VU DE TWITTER - Ibrahim déçoit les téléspectateurs de Top Chef par son comportement

Pour la deuxième épreuve de la soirée, Ibrahim de la brigade d’Hélène Darroze était en duo avec Alexia. Leur mission, réaliser une assiette de fruits de mer pour le chef Pierre Gagnaire, n’a pas été de la tarte. Et Ibrahim a déçu par son comportement, en s’emportant contre sa partenaire et en communiquant à peine avec elle. Une attitude qui lui a valu une remontrance d’Hélène Darroze, et des commentaires acerbes des téléspectateurs.