VU DE TWITTER - Top Chef : critiqué pour son comportement, Ibrahim dénonce un montage "malhonnête"

Interrogé par Le Figaro après son élimination, Ibrahim s’est dit "très déçu par la production qui met en lumière les défauts de certains candidats pour en privilégier d’autres." "J’ai été naïf. Je me rends compte aujourd’hui qu’avec un bon montage, on peut facilement démonter quelqu’un", a-t-il poursuivi, avant de donner un exemple : "On m’a un jour demandé 'est-ce que tu comptes écraser les autres ?', j’ai répondu "oui" et à l’image, je suis passé pour une personne prétentieuse. C’est malhonnête."





Le cuisinier décrit par ailleurs son attitude avec Alexia comme une simple "prise de tête classique dans un coup de feu en cuisine", quelque chose de "courant dans le métier" selon lui.