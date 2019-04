VU DE TWITTER - "On passe du rire aux larmes", le final des "Bracelets rouges" a ému les internautes

Attention pour ceux qui n'ont pas encore vu l'épisode, spoiler : l'opération de Medhi (incarné par Azize Diabate Abdoulaye) s'est bien passée, et Thomas (joué par Audran Cattin) est guéri et a pu sortir de l’hôpital mais laisse derrière lui son copain de chambre. Tout ne va pas si bien en revanche pour Roxane (Louna Espinosa) qui s'est enfoncée dans le mensonge et son anorexie.