VU DE TWITTER – "The Voice" : le score très serré de Whitney et Clément laisse les téléspectateurs sans voix

La saison 8 de "The Voice" s’est achevée jeudi 6 juin, avec la victoire de Whitney. A seulement 20 ans, la jeune étudiante en droit, atteinte de fibromyalgie, est la deuxième femme à remporter la compétition, après la victoire de Maëlle l’an dernier. Pour cette finale, la candidate de Mika s’est illustrée sur une reprise de Whitney Houston, l’idole de son père, en interprétant One Moment in Time. Elle a ensuite chanté Djadja avec Aya Nakamura, puis Skinny Love, version Birdy, en duo avec son coach.





Au moment des résultats, surprise : Whitney l’emporte, mais avec une faible, très faible avance sur le deuxième, à savoir Clément. Ils obtiennent respectivement 37,9% et 37,5% des voix. Soit un écart de 0,4% seulement… Les téléspectateurs ont eux aussi fait le calcul. Sur Twitter, nombre d’entre eux ont exprimé leur déception pour le candidat de Soprano, qu’ils auraient préféré voir gagner.