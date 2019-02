Au final, Jean-François Piège a salué sa candidate à la fin de l'émission : "Je suis déçu pour toi, pas pour moi. Tu ne m'as pas déçu. Tu étais la coéquipière rêvée et tu vas beaucoup nous manquer."





Il reste deux candidats dans la brigade Sarran (Samuel et Guillaume) / trois chez Philippe Etchebest (Damien, Maël et Camille) / deux chez Hélène Darroze (Alexia et Florian) et deux chez Jean-François Piège (Baptiste et Mérouan).