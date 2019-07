W9 : la villa d'une téléréalité incendiée

Un incendie s'est déclaré dans la villa où résident les candidats des "Marseillais VS le reste du monde", près de Faro, au Portugal. Elle a été ravagée par le feu dimanche. Un pompier a été légèrement blessé par les flammes. Les candidats ont été évacués et conduits dans un hôtel. Selon un communiqué, le tournage est interrompu pour le moment. À suivre également, l'ex-Miss France Alexandra Rosenfeld et le journaliste Hugo Clément ont annoncé sur Instagram qu'ils seront bientôt parents. Enfin, le mondial booste les sites des annonceurs.



