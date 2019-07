W9 s'excuse après une séquence raciste dans "Un dîner presque parfait"

Le vent de fronde s'est levé sur les réseaux sociaux. À raison. Mardi 23 juillet, la chaîne W9 diffusait un nouvel épisode de sa compétition culinaire "Un dîner presque parfait". Le principe est simple : cinq candidats s'invitent à tour de rôle pour partager un dîner qu'ils ont préparé de A à Z, et notent ensuite leurs prestations respectives. Pour cette semaine spéciale Bretagne, l'un des participants avait opté pour une soirée au menu diététique et à l'ambiance zen.





Sur la table, des Bouddha et des chapeaux zen thaïlandais en paille. Un accessoire que certains convives ont mis sur la tête tout en mimant les yeux bridés en s'étirant les paupières et en enchaînant les caricatures racistes de personnes asiatiques à base de "Tching Tchong" et de faux accents.