"We are so sorry !" : Netflix annonce la saison 2 de "Emily in Paris"

SUCCESS STORY - Controversée mais hyper populaire, "Emily in Paris" aura une deuxième saison. Netflix l’annonce dans un communiqué à l’image de l’humour décalé de la série créée par Darren Star.

Emily Cooper n’en a pas fini avec les Parisiens ! La jeune Américaine interprétée par la comédienne anglaise Lily Collins sera de retour dans une deuxième saison de la série Emily in Paris. Netflix France l’annonce ce mercredi dans un vrai-faux communiqué signé Sylvie Grateau, la supérieure française du personnage, incarnée par Philippe Leroy-Beaulieu. "We are sorry ! Nous vous adressons cette lettre pour vous informer que malheureusement Emily Cooper sera dans l’obligation de prolonger son séjour à Paris", écrit-elle à la patronne américaine de l’héroïne, envoyée dans la capitale pour apporter son expérience des réseaux sociaux aux équipes de Savoir, leur filiale française. "Bien qu’elle soit trop sûre d’elle et qu’elle manque d’expérience préalable dans le marketing de luxe, elle est néanmoins parvenue à séduire certains de nos clients, pourtant difficile à impressionner, au cours de son bref passage chez Savoir."

Netflix

Mise en ligne le 2 octobre dernier sur Netflix, la première saison de Emily in Paris s’est rapidement imposée comme l’une des plus populaires depuis la rentrée. Si une partie des internautes l’accuse d’empiler les clichés sur la France et les Français, ses fans défendent un juste équilibre entre guimauve et second degré.

Emily tombera-t-elle de nouveau dans les bras du beau cuistot incarné par le frenchie Lucas Bravo ? Deviendra-t-elle enfin copine avec l'impitoyable Sylvie Grateau ? On peut compter sur Darren Star, le créateur de la série auquel on doit également la mythique Sex in the City, pour concocter de nouvelles intrigues amoureuses et professionnelles pour son héroïne.

Jérôme Vermelin