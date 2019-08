Yann Moix "bourreau" de son frère ? L'éditeur et deux amis d’enfance de l'écrivain prennent sa défense

L’autre témoignage provient de Cyril, qui a connu Yann Moix en 1977 en CM1. L’écrivain est le parrain de son fils. "Moi, je sais et je peux témoigner, que malgré le succès, qu’on aime Yann Moix ou qu’on ne l’aime pas, ce qu’il a vécu enfant a entièrement gâché sa vie", écrit-il. "Cela a aussi décuplé son talent, cette sorte de rage d’écrire, mais il portera ce fardeau jusqu’à la fin de ses jours (…) Ce livre remue beaucoup de 'merde', mais je pense que pour Yann, il était viscéral de s’en libérer."





Quid de la relation avec son frère ? "Yann et lui se sont toujours détestés", avance Cyril. "Je n’ai jamais eu vent que Yann l’ait maltraité. Je crois qu’Alexandre cherche surtout à défendre ses parents. Je crois qu’il en veut à Yann de l’avoir éclipsé. Et que Yann lui en veut de l’avoir souvent dénoncé à son père, provoquant sa colère et les coups. Vers l’âge de 30 ans, un jour, Yann m’a tout raconté de ses supplices. Et cela ressemblait à "Orléans"."