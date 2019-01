Yann Moix : "J'aurais milité pour la résurrection d'Hitler, j'aurais eu moins de problèmes"

Yann Moix martèle alors qu'il "ne présentera pas d'excuses parce qu'[il n'a] voulu blesser personne". "L'époque est folle", lance-t-il à Charles Consigny - son successeur au poste de sniper dans "ONPC" - quand celui-ci évoque "le déchaînement sur Twitter" sur les propos de l'écrivain. Le ton se tend dans la foulée avec son ex-binôme Christine Angot. "Arrêtez de parler de nous ! Ça n’existe pas 'les femmes'. Alors ne parlons pas de ce qui n’existe pas. Les femmes dans l'ensemble, ça ne veut rien dire", s'énerve-t-elle. Moix acquiesce et conclut : "Un homme seul qui dit une inclination, un goût ou un penchant n’a pas à être jugé au nom d’une morale générique par des gens aveugles pour être vilipendé comme je l’ai été au niveau international, à recevoir des menaces, des injures pour une phrase qui a été mal lue et une subjectivité que j’assume à 100%. J’aime les femmes plus jeunes, je n’en suis pas responsable et je n’en ai pas honte. Je n’ai aucune volonté de blesser qui que ce soit. Sortir avec moi n’est pas tellement un cadeau. Que moi je ne puisse pas sortir avec des femmes de 50 ans, c’est une malédiction. Mais croyez moi, pour les femmes de 50 ans c’est une bénédiction." Fin du match ?