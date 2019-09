"Yann Moix ne sait rien de moi" : la réponse du frère de l’écrivain sera lue dans l'émission de Ruquier

RIPOSTE - Dans le prochain numéro de "On n’est pas couché", qui sera diffusé samedi soir, l’animateur Laurent Ruquier fera part aux téléspectateurs de France 2 d’une lettre adressée à la chaîne par le frère de Yann Moix, suite aux accusations de ce dernier en plateau, le 31 août dernier.

Sur le plateau de Laurent Ruquier, l’écrivain avait laissé entendre que son frère était à l’origine de l’exhumation de ce qu’il qualifie d’"erreur de jeunesse", l’estimant par ailleurs manipulé par des membres de l’extrême droite. Des insinuations qui feront bondir Alexandre Moix et le pousseront à les démentir par l’intermédiaire de son avocat, Me Emmanuel Pierrat, mais aussi à réclamer un droit de réponse.

"Lors de l‘émission 'On n’est pas couché' du 31 août dernier, mon frère, Yann Moix a indiqué que je me serais 'rapproché de l'extrême droite à un moment de ma vie' et que je 'continuerais à fréquenter' aujourd'hui cette mouvance. En outre, il a supposé que j'aurais fourni à des 'gens malintentionnés d'extrême droite' ses textes et dessins antisémites et négationnistes et qu'ainsi, j'aurais eu un rôle à jouer dans ses récents déboires", rappelle Alexandre Moix.

"Je considère que ces assertions, sont graves et totalement infondées, et sont donc inacceptables. Yann Moix ne sait rien de moi. Mes opinions, ma vie, tout lui est étranger et c'est très bien ainsi. Compte tenu de la gravité de cette affaire, il ne se saurait y avoir d’arrangements avec la vérité", conclut-il.