YouTube décide de supprimer les vidéos des challenges stupides et dangereux

Des "challenges" ou des paris stupides, comme le fait de conduire les yeux bandés, deviennent des phénomènes sur les réseaux sociaux. La plateforme YouTube a décidé de durcir ses règles pour supprimer ces vidéos qui mettent en danger ses utilisateurs. Des algorithmes et près de 10 000 modérateurs humains vont s'en charger. Les utilisateurs pourront aussi signaler les contenus qui enfreignent les règlements du site.



