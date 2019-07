"Cette vidéo me dit qu'être noire est synonyme de laideur" : un dessin animé raciste retiré de YouTube

Un contenu à destination des enfants. Sur sa chaîne YouTube, "French Fairy Tales" raconte des histoires de princes et de princesses. Entre stéréotypes et racisme, sa dernière vidéo a rapidement été signalée avant d'être supprimée. "J'ai jamais été insultée comme ça", raconte Maria*, 24 ans, à LCI.fr. "Cette vidéo me dit qu'être noire est synonyme de laideur". Comme cette employée dans le secteur de Tours, beaucoup ont découvert sur WhatsApp, Twitter ou Facebook, la vidéo "Dina et le prince".