Antoine Griezmann annonce son départ de l'Atlético de Madrid

Jamais totalement enterrée pendant la saison, la rumeur du départ du champion du monde français avait pris de l'épaisseur au fil de la saison, dans un calendrier ponctué par deux événements majeurs : l'élimination très sèche en huitième de finale de la Ligue des champions par la Juventus Turin (2-0 ; 0-3), alors que Griezmann espérait bien disputer la finale de l'édition dans son stade du Wanda Metropolitano. Et le départ de l'Uruguayen Diego Godin, figure iconique du club, dont le Mâconnais était très proche, au point d'n faire le parrain de sa fille.





En cinq années à l'Atlético de Madrid, le numéro 7 rojiblanco aura considérablement garni sa feuille de stats et - dans une moindre mesure - palmarès : plus de 130 buts, un titre de Ligue Europa, une supercoupe d'Espagne, une supercoupe d'Europe. Pas si mal quand on joue dans le même championnat que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Selon les rumeurs les plus insistantes, c'est au FC Barcelone que le joueur de 27 ans devrait poser ses valises. Le montant de sa clause libératoire, le prix que devra débourser son futur club pour s'attacher ses services - passera à 120 millions d'euros au 1er juillet prochain.