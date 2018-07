EN DIRECT - Mercato : Gianluigi Buffon au PSG : "Je suis arrivé à Paris avec l'enthousiasme d'un enfant"

BUFFON AU PSG





Gianluigi Buffon sur la C1 : "J'ai commencé bien avant le PSG à atteindre cet objectif. Ce n'est pas l'obsession du PSG. C'est un trophée intéressant. J'ai accepté l'offre parce que je pense que je peux progresser en tant qu'homme et joueur. Je pense pouvoir aider ce club à progresser un peu plus. Il pourrait avoir l'ambition de résultats beaucoup plus importants. On ne peut pas penser à la Ligue des champions dès le début de la saison. Ce serait de la folie."