EN DIRECT - Mercato : le Barça officialise l'arrivée du Bordelais Malcom pour 41 millions d'euros

BALOTELLI





Son arrivée à l'OM était censée être imminente il y a bien deux semaines de cela mais depuis, plus rien. Non seulement Mario Balotelli se fait attendre, mais il a même repris l'entraînement à Nice (après l'avoir séché plusieurs jours). Le directeur sportif du club phocéen, Andoni Zubizarreta, a fait le point sur la situation ce vendredi en conférence de presse : "On essaie de trouver un accord, Nice, Balotelli et nous. On a mis toutes les pièces qu'on pense pouvoir mettre en place sur le dossier, si ça marche, ça marche, sinon on fera une équipe compétitive autrement. Il y a des décisions qui ne nous appartiennent pas." Clairement : la balle est désormais dans le camp niçois.