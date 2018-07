EN DIRECT - Mercato : Di Maria serait ouvert à un départ du PSG, Golovin attendu à Monaco dans la journée

LE BAYERN PRÊT À METTRE LE PAQUET POUR PAVARD





Selon des informations de France Football, le club bavarois se serait déjà entendu avec Benjamin Pavard et Stuttgart pour une arrivée à l'été 2019. Mais les champions d'Allemagne ne voudraient plus attendre et privilégieraient un transfert dès ce mercato d'été. Si bien qu'ils seraient disposés à faire du Français le joueur le plus cher de l'histoire du club, devant Corentin Tolisso recruté pour près de 48 millions d'euros il y a un an.