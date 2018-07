REAL MADRID





Selon The Daily Mail, le Real a jeté son dévolu sur le prodige américain Christian Pulisic pour succéder à Cristiano Ronaldo. Le joueur appartient, pour l'heure, à Dortmund, et est courtisé par plusieurs cadors, dont Chelsea et le Bayern Munich. Son prix est évalué à un peu plus de 60 millions d'euros. Il reste sur une saison à... 4 buts en 32 matchs. Assez loin des standards de CR7, donc.