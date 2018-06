EN DIRECT - Mercato : après Balotelli, l'OM serait sur un autre Mario

LEWANDOWSKI





Comme celui de Griezmann, l'avenir de Lewandowski est un sujet qui intéresse au plus haut point durant cette Coupe du monde. L'attaquant polonais, dont on sait qu'il souhaite quitter le Bayern Munich, a interdiction d'évoquer son futur tant qu'il est en sélection. On parle de lui au Real de Madrid et au PSG...