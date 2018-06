EN DIRECT - Mercato : Fekir ne sera finalement pas transféré à Liverpool

VIEIRA À NICE, ÇA BRÛLE





L’actuel entraîneur du FC New York City, Patrick Vieira, pourrait débarquer à Nice dans les prochaines jours. Alors que L’Équipe annonçait vendredi un accord entre le club azuréen et l’ancien champion du monde, un nouvel indice est venu confirmer son probable départ de New York. Samedi, à l’issue du match nul entre son équipe et Atlanta (1-1), son attaquant David Villa est venu lui dire "merci pour tout" lors d'une accolade. Selon L’Équipe, l’officialisation de son arrivée sur le banc de l’OGN Nice pourrait même intervenir dès ce dimanche.