EN DIRECT - Mercato : la piste Eden Hazard abandonnée par le Real Madrid ?

BENZEMA VEUT RESTER AU REAL





Un temps annoncé au Naples de Carlo Ancelotti, Karim Benzema se voit bel et bien rester à Madrid. Et il l'a martelé sur le site officiel du club espagnol. "Au niveau personnel, je veux être meilleur que l’an passé et continuer à travailler pour encore plus écrire l’histoire de ce club", a raconté KB9. "Je savais que j’aurais des années difficiles, mais ce n’est rien, parce que c’est le plus grand club du monde", a continué l’international tricolore (81 sélections, 27 buts).