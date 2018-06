EN DIRECT - Mercato : le transfert de Fekir à Liverpool va-t-il tomber à l'eau ?

DYBALA VEUT UN BIS REPETITA POUR POGBA





Paulo Dybala n'a jamais oublié les bons moments passés avec son ami Paul Pogba lors de sa dernière saison (2015-2016) avec la Juventus de Turin. Dans une interview accordée à Tyc Sports, la Joya a indiqué sa volonté de voir la Pioche revenir du côté de la Vieille Dame.





"On se trouvait bien sur le terrain, on avait ce feeling ensemble. En dehors du terrain aussi, on créait par exemple toujours des choses pour fêter nos buts, comme lorsque l’on a fait Dragon Ball Z avec nos doigts. Le revoir à la Juve me rendrait très heureux" a notamment raconté l'Argentin.