EN DIRECT - Mercato : Nabil Fekir chez les Reds ? "C'est en cours", selon Noël Le Graët

LUCAS VERISSIMO





Son nom ne vous dit rien ? Et pourtant, ce défenseur central de 22 ans s'est bâti une solide réputation au Brésil, plus précisément du côté du FC Santos. Selon l’Équipe et France Football, ce dernier, estimé à 9 millions d'euros, serait sur les tablettes de l'OM et l'OL.