EN DIRECT - Mercato : Pour remplacer Zidane, le Real Madrid nomme Julen Lopetegui

CLASICO





Le possible départ de Cristiano Ronaldo du Real Madrid n'inquiète pas tout le monde, loin de là. En témoigne la toute récente sortie d'Ivan Rakitic, milieu international croate du FC Barcelone, qui n'a pas fait dans la langue de bois quand on l'a interrogé là-dessus en conférence de presse : "C’est le joueur qui fait la différence au Real Madrid. Et s’il part, je serais content, je ne vais pas mentir. En tant que collègue, j’espère qu’il prendra la meilleure décision. Et s’il part finalement, comme pour Zidane, eh bien c’est mieux pour nous."