EN DIRECT - Mercato : Umtiti prolonge au Barça

POCHETTINO AU REAL MADRID ? IL SORT DU SILENCE





Mauricio Pochettino est désigné, par les médias locaux, comme le choix privilégié du président Florentino Pérez pour prendre la suite de ZZ au Real Madrid. Interrogé par El Confidencial, l'entraîneur de Tottenham n'a pas fermé la porte. "Quand le Real Madrid t'appelle, tu dois l'écouter. Même si dans ce cas ça ne dépend de moi", a-t-il lancé. "Je viens de signer un contrat longue durée avec Tottenham et je suis très content ici. Je me sens très bien à Tottenham parce qu'on me laisse travailler et on grandit tous ensemble."