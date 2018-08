EN DIRECT - Mercato : après l'arrivée de Cristiano Ronaldo, Gonzalo Higuain quitte la Juventus pour le Milan AC

ET MAINTENANT LA FRANCE POUR ETO'O ?





Après des passages en Espagne, en Italie, en Angleterre et en Turquie, Samuel Eto'o pourrait bientôt jouer en France. Selon des informations de Foot Mercato, l'international camerounais ne verrait pas d'un mauvais œil l'idée de poursuivre sa carrière dans l'hexagone. " Samuel a fait le tour de la question en Turquie, Il s’y plaît toujours, mais il a envie de découvrir autre chose. Et comme il ne reste que deux championnats majeurs en Europe où il n’a jamais évolué (NDLR : Bundesliga et Ligue 1) et qu’il est bien évidemment francophone, sa priorité naturelle va vers la Ligue 1", a notamment confié au média sportif une source très proche du joueur âgé de 37 ans.