En quête d'un buteur, l'OM lorgnerait Olivier Giroud

Un an après avoir été un temps envisagé, le mariage entre l'Olympique de Marseille et Olivier Giroud va-t-il enfin se concrétiser cet été ? En quête d'un avant-centre après la saison mitigée réalisée à la fois par Valère Germain (35 matchs de Ligue 1, 9 buts) et Konstantínos Mítroglou (19 matchs, 9 buts), le club phocéen aurait décidé de réactiver la piste menant au champion du monde français.





En effet, après le recrutement du jeune défenseur croate Duje Caleta-Car, pour près de 20 millions d'euros, et du méconnu Dembo Gassama, venu de Bergerac (National 2), Rudi Garcia et Jacques-Henri Eyraud entendent bien poursuivre leur mercato de belle manière en enrôlant un buteur renommé. Selon RMC Sport et L'Equipe, des discussions informelles auraient été entamées par les dirigeants marseillais avec l’entourage du joueur, et ce dès le lendemain du sacre des Bleus en Coupe du monde face à la Croatie (4-2), le 16 juillet dernier.